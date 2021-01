Gabriel Mustata, de la Tribunalul Constanta, nu ar fi vrut sa-l judece pe Decebal Fagadau

Alaturi de Dedebal Fagadau, in dosar a fost trimisa in judecata si Marcela Enache, fostul secretar general al municipiului, din cadrul Consiliului Local Constanta . In cauza, procurorii DNA vorbesc despre trei terenuri in… [citeste mai departe]