Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al PSD, deputatul Daniel Suciu, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa la Bistrita, ca, in opinia social-democratilor, Guvernul Orban a numit ilegal 24 de prefecti.El a afirmat ca cei care au fost inlocuiti din functie au depus o plangere prealabila la Guvern,…

- Secretarul general adjunct al PSD, deputatul Daniel Suciu, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Bistrita, ca social-democratii nu se tem de "o batalie deschisa cu PNL" si vor depune motiune de cenzura impotriva actualului Executiv. El a mai spus ca este de parere ca alegerile parlamentare…

- Deputatul PSD Daniel Suciu, fost ministru al Dezvoltarii, a subliniat faptul ca bugetul construit de Guvernul Orban arata ca vor avea loc taieri de fonduri pentru mai multe categorii socio-profesionale, iar angajatii din administratie vor avea salariile mai mici pentru ca sunt eliminate anumite sporuri.

- Secretarul general adjunct al PSD, deputatul Daniel Suciu, a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Bistrita, ca, impreuna cu ceilalti parlamentari social-democrati, va depune amendamente la legea bugetului de stat in legatura cu banii alocati primariilor pentru persoanele cu handicap,…

- Statele Unite spera sa poata relansa negocierile cu regimul din Coreea de Nord pe tema programului nuclear, dar raman pregatite pentru orice scenariu, a declarat vineri dupa-amiaza Mark Esper, secretarul american al Apararii, anunța MEDIAFAX."Raman optimist ca vom putea relansa procesul de…

- Secretarul general adjunct al PSD, deputatul Daniel Suciu, a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Bistrita, ca, impreuna cu ceilalti parlamentari social-democrati, va depune amendamente la legea bugetului de stat in legatura cu banii alocati primariilor pentru persoanele cu handicap,…

- Secretarul general adjunct al PSD, deputatul Daniel Suciu, fost vicepremier in Guvernul Dancila, a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Bistrita, ca, in cazul numirii unor prefecti de catre noul Guvern, ar fi fost incalcat Codul Administrativ. Potrivit lui Suciu,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, susține ca noii șefi ai DIICOT, DNA și PG nu vor fi numiți politic. Intrebat de reporterul ȘTIRIPESURSE.ro cum comenteaza faptul ca Guvernul Orban incalca o recomandare MCV care stipula ca numirile șefilor de instituții din justiție sa se faca cat mai transparent,…