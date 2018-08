Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Pop o contrazice pe Ecaterina Andronescu și susține ca președintele PSD, Liviu Dragnea, nu trebuie schimbat de la conducerea partidului. ''Nu trebuie schimbat nici domnul președinte Dragnea, nici doamna premier Dancila dintr-un singur motiv: programul de guvernare a fost votat de catre…

- Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat marți, pentru MEDIAFAX, ca senatorul social-democrat Ecaterina Andronescu s-a pus "in slujba adversarilor consacrați ai PSD" prin faptul ca a cerut intr-o scrisoare deschisa retragerea lui Liviu Dragnea din fruntea partidului."Am ințeles…

- Senatorul PSD Ecaterina Andronescu face un apel catre conducerea partidului “sa nu dea foc tarii si PSD” si cere ca Liviu Dragnea sa se retraga din functia de presedinte al partidului, iar Guvernul – care “nu reprezinta nivelul si capacitatea profesionistilor din partid si este expresia unei singure…

- ”SCRISOARE DESCHISAS.O.S. PSD Urgența și dramatismul acestor zile fierbinți de august, cand ne aflam deja in al 12-lea ceas, cand inca mai putem face ceva pentru a ne salva ca țara și ca partid de la un dezastru major, spre care ne indreptam vertiginos, ca membru loial al PSD, ca profesor…

- Președinții organizațiilor județene PSD, consultați de MEDIAFAX, nu exclud varianta ca social-democrații sa susțina la alegerile prezidențiale un candidat care nu este membru de partid, insa doar in anumite condiții.Președintele organizației PSD Sector 5 din București, Daniel Florea, a declarat,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a spus, in ședința cu deputații PSD, ca obiectivele majore ale partidului sunt programul de guvernare și schimbarea legilor justiției. Dragnea le-a spus celor din PSD ca ”mergem pana la capat”, in ciuda ”piedicilor puse de Iohannis”.Citește și: STENOGRAME -…

- Fost ministru al Educației in vreo trei guverne, senatorul Ecaterina Andronescu, mai cunoscuta sub numele de “Abramburica”, a cazut de ceva timp in dizgrația liderului PSD Liviu Dragnea, fapt pentru care a fost debarcata și de la șefia Comisiei de invațamant, știința, tineret și sport a Senatului....

- Orban ii raspunde lui Dragnea: ”Faptul ca ma ameninta pe mine nu va avea niciun efect. Nu mi-e frica de dumneavoastra!”, i-a transmis, vineri, președintele PNL liderului social-democraților, in urma reacțiilor dure venite din partea PSD, dupa depunerea sesizarii la Parchetul de pe langa ICCJ, in cazul…