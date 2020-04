Stiri pe aceeasi tema

- Primarul PSD al Sectorului 5, Daniel Florea, ii solicita premierului Ludovic Orban demiterea de urgența a președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Ciprian Ciucu, pentru incompetența, iresponsabilitate și grave abateri de la atribuțiile legale.”Stimate Domnule Prim-Ministru,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a vorbit la Realitatea TV, despare posibila suspendare a cursurilor, dupa ce primul caz de infecție cu coronavirus a fost confirmat, sambata, la București.”Daca e cazul ca Inspectoratul (n.r. - Inspectoratul Școlar al Municipiului București) sa anunțe,…

- Evenimentele cauzate de infectii sau gripa au pus in dificultate activitatile planificate in cadrul Saptamanii „Scoala altfel”. Acestea se desfasoare in sediul/incinta unitatilor de invatamant, evitand in acest mod riscul aparitiei unor cazuri de imbolnaviri, recomanda Ministerul Educatiei. Avand in…

- Ministerul Educației și Cercetarii (MEC) a transmis o adresa inspectoratelor școlare prin care le solicita sa anunțe unitațile de invațamant sa limiteze, suspende sau chiar anuleze activitațile ce implica deplasarile in strainatate, dar și excursiile, conferințele, simpozioanele locale, la nivel național.…

- Ministerul Educatiei a cerut inspectoratelor scolare sa limiteze sau sa anuleze activitatile care implica deplasari in strainatate, precum si manifestarile colective, iar programul „Scoala altfel” sa aiba loc in unitatile de invatamant. Avand in vedere evolutia situatiei epidemiologice determinate…

- Potrivit unui comunicat transmis luni seara, avand in vedere creșterea numarului cazurilor de cazuri viroza și gripa in școli, precum și atenționarile Ministerului Sanatații și ale Ministerului Afacerilor Externe referitoare la riscul infectarii cu diverse virusuri, Ministerul Educației și Cercetarii…

- Avand in vedere informațiile aparute in comunicatul Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB) cu privire la suspendarea cursurilor a doua gradinițe din sectorul 4, Primaria Sectorului 4 face urmatoarele precizari: - Din punctul de vedere al Primariei Sectorului, gradinițele…