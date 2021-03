Stiri pe aceeasi tema

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu vor deveni parinți pentru prima oara. Prezentatorul de la Antena 1 a publicat prima imagine cu iubita lui insarcinata, alaturi de care a scris un mesaj special. „Pentu toți cei care ma intreaba de ani total nepotrivit: cand faceți un copil…Pentru toți cei care au ceva…

- Veste mare in familia Antena 1. Dani Oțil, partenerul lui Razvan Simion de la matinalul de la Antena 1, va deveni tata pentru prima data. Cum arata burtica de gravida a frumoasei lui logodnice. Mesajul celor doi de pe rețelele de socializare te vor uimi. Dani Oțil o sa devina tata Fericire mare pentru…

- Cristina Cioran s-a afișat, pentru prima oara de cand a anunțat ca este insarcinata, cu burtica de gravida la vedere. Actrița de 43 de ani va da naștere primului sau copil peste doar cateva luni. Vedeta este mandra de faptul ca va deveni mama, alturi de iubitul ei, cu care se iubește de mai mult timp…

- Un tanar de 33 ani din Iași a decis sa-și puna capat zilelor in direct, in vazul internauților, pe Facebook. Cei care au vazut tragedia au sunat la ferma la care traia barbatul, insa, din pacate, cand șeful victimei a ajuns la locul respectiv, barbatul murise. Citește gratuit ediția de februarie a revistei…

- Toata lumea o știe pe Gianina Corondan din fgaimoasele și indragitele emisiuni “Școala Vedetelor” sau “Ora G”. Pe 30 ianuarie, celebra prezentatoare de televiziune a schimbat prefixul și arata și se simte mai bine ca niciodata. Gianina Corondan a implinit varsta de 50 de ani și a ramas exact la fel…

- Dani Oțil și logodnica sa, Gabriela Prisecariu, și-au petrecut sfarșitul de an intr-o vacanța exotica in Insulele Maldive. Deși au fost destul de discreți viața lor personala, acum cei doi par mai amorezați ca niciodata și au decis sa nu-și mai ascunda sentimentele de ochii publicului. In urma cu o…

- Celebra actrita Meryem Uzerli, care i-a cucerit pe telespectatorii romani cu rolul lui Hurrem din serialul Suleyman Magnificul arata impecabil la 37 de ani. Insarcinata cu al doilea copil, actrița a impartașit cu fanii ei cateva imagini adorabile.