Dani Oțil este unul dintre cei mai iubiți prezentatori TV. Are o mulțime de fani, care il apreciaza pentru aparițiile sale pline haz și umor, dar mai ales pentru sinceritatea și transparența de care da dovada. Prezentatorul TV a facut recent dezvaluiri interesante despre viața lui, spunand adevarul despre consumul de substanțe interzise. Dani Oțil […] The post Dani Oțil a rupt tacerea despre consumul de droguri! A fumat marijuana: ‘Ma adoarme, simt ca sunt inutil societații’ appeared first on Playtech Știri .