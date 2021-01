Danemarca anunţă ca obiectiv zero cereri de azil Sefa guvernului de la Copenhaga, Mette Frederiksen, a declarat vineri ca obiectivul sau este ca Danemarca sa nu mai primeasca nicio cerere de azil, transmite AFP. "Nu putem promite zero solicitanti de azil, dar putem sa ne explicam viziunea", a declarat lidera social-democrata in cadrul uni sesiuni de interpelari in parlament. In 2020, Danemarca a inregistrat 1547 de cereri de azil, cel mai mic numar din 1988 pana acum. AFP explica rezultatul prin continuarea politicii restrictive fata de azilanti, in contextul crizei sanitare provocate de epidemia de coronavirus. In 2015, la apogeul migratiei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

