Premierul demis Viorica Dancila a declarat, vineri, la Timisoara, ca Romania se va incadra in tinta de deficit bugetar stabilita pentru anul in curs, contrar unor afirmatii facute de lideri ai opozitiei in spatiul public. Intrebata, intr-o conferinta de presa, de eventualitatea ca Romania sa nu se incadreze in tinta de deficit bugetar pe anul in curs, Dancila a raspuns: "De fiecare data ne-am incadrat, nu a existat un pericol din acest punct de vedere. Am vazut ca opozitia incearca acum sa aduca in spatiul public tot felul de lucruri care nu se pliaza pe realitate, tocmai probabil pentru a justifica…