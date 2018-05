Stiri pe aceeasi tema

- Prim ministrul Viorica Dancila l a primit astazi, 29 mai 2018, pe ambasadorul extraordinar si plenipotentiar al Republicii India la Bucuresti, Thanglura Darlong. Potrivit Guvernului Romaniei, in cursul convorbirilor, premierul roman a evidentiat oportunitatile pentru dinamizarea dialogului politic,…

- Potrivit unui comunicat al Guvernului, la dineul de lucru oferit de prim-ministrul roman in cinstea inaltului oficial de la Zagreb au fost invitati sa participe toti membrii Executivului de la Bucuresti."Vizita oficialului croat are loc in contextul intensificarii relatiilor bilaterale…

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit marti, la Palatul Victoria, pe ambasadorul Regatului Belgiei in Romania, Thomas Baekelandt, intr-o vizita de curtoazie, se arata intr-un comunicat al Guvernului, remis AGERPRES. Potrivit Executivului, tema centrala a discutiilor dintre cei doi…

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit marti pe ambasadorul Republicii Armenia la Bucuresti, Sergey Minasyan, in vizita de prezentare la debutul mandatului diplomatic in Romania, se arata intr-un comunicat al Guvernului, transmis AGERPRES. Conform sursei citate, premierul a evocat "fundamentele solide"…

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit marti, la Palatul Victoria, pe ambasadorul extraordinar si plenipotentiar al Republicii Algeriene Democratice si Populare la Bucuresti, Taous Djellouli, ocazie cu care seful Guvernului a exprimat satisfactia pentru tendinta pozitiva inregistrata in ultima…

- Dupa chinezi, urmeaza indienii. O delegație din India s-a aflat in Alexandria. Este vorba despre Thanglura Darlong, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii India in Romania, insoțit de domnul Partha Ray, Prin Secretar și Consul General al Indiei la București. Aceștia sunt interesați sa…

- Palierul economic ocupa un rol prioritar pentru Guvernul Romaniei in ansamblul relatiei cu Arabia Saudita, a afirmat premierul Viorica Dancila, joi, in cadrul intalnirii pe care a avut-o la Palatul Victoria cu ambasadorul regatului saudit la Bucuresti, Abdulaziz Mohammed Al-Aifan. Potrivit unui comunicat…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit luni pe ambasadorul agreat al Republicii India la Bucuresti, Thanglura Darlong, cu ocazia prezentarii copiilor scrisorilor de acreditare, cei doi oficiali discutand despre modalitatile de consolidare a Parteneriatului Extins dintre cele doua…