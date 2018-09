„Din pacate nu pot sa nu remarc faptul ca și aceasta reuniune internaționala este politizata intr-un mod total lipsit de responsabilitate și de etica. Acumularea de capital electoral nu ar trebui sa primeze in fața intereselor economice ale Romaniei. Este regretabil faptul ca se folosesc astfel de evenimente și instituții ale statului in jocurile politice, evenimente care ar trebui sa promoveze Romania și care sa nu aiba mize personale, evenimente care sunt folosite de multe ori in detrimentul intereselor publice ale Romaniei, aducand costuri de imagine pentru țara noastra. De aceea ma așteptam…