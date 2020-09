Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, sambata, ca a fost oprita cresterea cazurilor de Covid-19, precizand ca numarul persoanelor diagnosticate este mai mic decat cel din ziua echivalenta a saptamanii trecute. Premierul s-a referit la masurile ce vor mai fi impuse, in urmatoarea perioada.

- MOTIUNE DE CENZURA. "Marcel Ciolacu duce mai departe traditia nociva a PSD, comportandu-se ca o veritabila Viorica Dancila in pantaloni. Guvernarea PSD din era Dragnea - Dancila a lasat un haos generalizat in sistemul de sanatate din Romania. Directiile de Sanatate Publica, atat de importante in…

- "Daca ne uitam la evolutia in ultimele doua saptamani, putem constata ca am reusit sa oprim cresterea. Este un lucru extrem de important. Cresterea este extrem de mica la numarul de cazuri, iar daca luam pe saptamani exista clar o limitare clara a raspandirii virusului", a afirmat Ludovic Orban.…

- Romania ar urma sa aiba o panta descrescatoare in urmatoarele saptamani, in ceea ce privește numarul de cazuri noi de coronavirus, susține premierul Ludovic Orban. Acesta a explicat ca datele la zi arata ca evoluția imbolnavirilor a fost oprita prin masurile adoptate de autoritati.

- Ludovic Orban a declarat, sambata, ca Guvernul incearca sa identifice noi paturi de ATI in București, dupa ce Raed Arafat a declarat ca nu mai exista locuri la terapie intensiva in spitalele din capitala. Premierul a precizat ca se ia in calcul reinchiderea Spitalului Colentina pentru pacienții non-COVID,…

- Dupa creșterea numarului de cazuri de COVID-19 din ultimele zile, Ludovic Orban a luat o decizie importanta și cere controale drastice in mai multe domenii de activitate. Premierul marturisește ca exista zone care risca sa fie inchiise, pentru ca nu respecta masurile impuse.

- Vineri, dupa ce Grecia a anunțat ca toți turiștii care intra prin punctul de frontiera pe unde merg romanii vor trebui sa aduca un test COVID-19 cu rezultat negativ, premierul Romaniei a spus ca va discuta cu laboratoarele de stat sa faca prioritar teste pentru romanii care pleaca in Grecia. Reacțiile…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, luni, ca noile cazuri de infecție cu COVID-19 arata ca Romania se afla pe „o cocoasa” in evoluția pandemiei, adaugand ca „unii bagatelizeaza munca de 3 luni” in ceea ce privește masurile de protecție.Citește și: VIDEO Ludovic Orban atenționeaza…