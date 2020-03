Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o postare pe Facebook, seful Cancelariei primului ministru, Ionel Danca, sustine ca in Ordonanta de urgenta 30/2020 este prevazuta categoria de beneficiari denumita ‘alti profesionisti’ care se refera, de fapt, la cei care lucreaza cu alte forme de angajare decat contractul individual de munca.…

- Grupul de lucru aflat sub coordonarea Cancelariei prim-ministrului va analiza marți un nou pachet de masuri care sa ajute domeniile economice afectate de pandemia de coronavirus, a anunțat Ionel Danca, șeful cancelariei, la Digi24. Acest nou pachet are în vedere în special persoanele fizice…

- Guvernul a aprobat, cu amendamente, forma finala a proiectului de lege privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin pe care urmeaza sa isi angajeze raspunderea miercuri in Parlament. Una dintre modificari este ca se reduce la 60 de zile condiția la vot pentru cei cu viza de flotant. In forma…

- Guvernul a aprobat prin ordonanta de urgenta modificarea OUG 39/2018 privind parteneriatul public-privat astfel incat sunt eliminate competentele Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza ca unitate centralizatoare a procedurilor de parteneriat public-privat si transferate impreuna cu proiectele…