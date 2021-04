Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat o schema romaneasca in valoare de 500 de milioane de euro, menita sa sprijine intreprinderile care iși desfașoara activitatea in domeniul turismului, cazarii și al serviciilor alimentare, precum și agențiile de turism, in contextul epidemiei de coronavirus, informeaza Reprezentanța…

- Deputatul PNL, Maria Gabriela Horga, susține intr-o postare pe pagina de Facebook ca este o mare victorie inființarea Fondului de capital de risc pentru IMM-urile inovative. Alaturi de ea printre suporteri s-a numarat președintele PNL, Ludovic Orban și deputatul Ionel Danca: ”Inființarea Fondului…

- Industria ospitalitații ia in calcul testarea clienților, pentru a putea funcționa la interior cu o anumita capacitate, intre 30 și 50%, incepand cu 1 iunie, a declarat marți Dragoș Petrescu, secretar general al Organizației Patronale a Hotelurilor și Restaurantelor, la Guvern. Reprezentanții industriei…

- Raluca Turcan, ministru al Muncii, sustine ca bugetul prevede majorarea alocatiilor in doua etape, una la finalul anului trecut si alta la inceputul acestui an. "In momentul de fata bugetul prevede majorarea alocatiilor in doua etape - finalul anului trecut si inceputul anului acesta. In momentul…

- Pierderile in industria turismului se ridica, pana in prezent, la peste sapte miliarde de euro, si este nevoie de o serie de masuri, precum sprijin din partea statului si amanarea ratelor la banci timp de 18 luni, in loc de 9 luni, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, Mohammad Murad, presedinte…