Stiri pe aceeasi tema

- In contextul scandalului izbucnit prin plangerea primarului Sectorului 4, Daniel Baluța, la adresa mai multor jurnaliști la DIICOT pentru „constituire a unui grup infracțional organizat și șantaj”, Dana Budeanu scrie un editorial pe Aplicația Verdict Dana Budeanu in care comenteaza plangerea primarului…

- Audierea de astazi de la DIICOT a jurnalistului Catalin Tolontan, coordonatorul editorial al ziarului Libertatea, scoate la iveala informații șocante despre o campanie bine gandita, ce avea ca scop final reincluderea unei asocieri de firme intr-o licitație a primariei sectorului 4. In dosarul de la…

- GSP, cel mai mare contractor de servicii petroliere de la Marea Neagra, vrea sa cumpere centrala in cogenerare pe gaze naturale care producea, pana acum aproximativ doi ani, energie termica pentru sistemul centralizat de incalzire din Buzau. Centrala este deținuta de Ecogen Energy SA care, in 2019,…

- GSP, cel mai mare contractor de servicii petroliere de la Marea Neagra, vrea sa cumpere centrala in cogenerare pe gaze naturale care producea, pana acum aproximativ doi ani, energie termica pentru sistemul centralizat de incalzire din Buzau. Centrala este deținuta de Ecogen Energy SA care, in 2019,…

- Vedeta norvegiana Erling Haaland, atacantul Borussiei Dortmund, a trimis zilele trecute un mesaj de incurajare și de susținere asociației SOS Autism Bihor, dar și mai multe ilustrații cu el sau tricouri, toate semnate, numai bune pentru a intra in cadrul licitațiilor. „Un colet surpriza a ajuns azi…

- Din ce in ce mai mulți bucureșteni se pot imuniza impotriva COVID-19 in centrele de vaccinare din Sectorul 4 al Capitalei, dupa ce Primaria a deschis, la inceputul acestei saptamani, inca un astfel de centru, anunța reprezentanții instituției conduse de catre Daniel Baluța. Al treilea, in ordinea operaționalizarii,…

- Florin Barbascu, tatal vitreg al gimnastei Catalina Ponor, a fost plasat sub control judiciar in urma unui incident in care a fost implicat pe 6 martie, cand ar fi lovit doi polițiști locali din Constanța. Acesta a fost acuzat de ultraj. Ulterior incidentului au aparut imagini de pe camerele de supraveghere…

- Ingropați in birocrație: Romania, ultimul loc in UE la informații online obținute de la autoritațile publice Romania este pe ultimul loc in Uniunea Europeana la procentul de cetateni care au folosit site-urile autoritatilor publice pentru a obtine informatii. Aproximativ 47% din cetatenii Uniunii Europene,…