Dan Vîlceanu anticipează un dezastru economic. Scenariul în care PNL nu mai ”ia” nimic Fostul ministru al Finanțelor Dan Vilceanu a declarat in cadrul unei emisiunii Tv ca PNL ar trebui sa treaca in opoziție. Daca PNL nu se opune masurilor pregatite in coaliție va disparea electoral, a susținut Vilceanu. „Daca PNL nu apara economia Romaniei, nu apara IMM-urile, nu apara instituțiile de cultura va ajunge la anul sa nu mai ia nimic. Aici nu e vorba de a face o strategie sa pacalești pe cineva sau sa caștigi tu cumva ca ai fost 10 minute mai inteligent, ci pur și simplu trebuie sa o faci pentru țara asta, pentru economia Romaniei, pentru isntituțiile de cultura, pentru ca altfel totul… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol: cotidianul.ro

