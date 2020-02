Stiri pe aceeasi tema

- CFR CLUJ - SEVILLA 1-1 // Dan Petrescu (52 de ani), antrenorul campioanei Romaniei, a oferit declarații la finalul meciului. Returul va avea loc joia viiitoare, pe Stadionul „Ramon Sanchez Pizjuan” din Sevilla, de la ora 22:05, liveTEXT pe GSP.RO, televizat de TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look „Baieții…

- CFR CLUJ-FC SEVILLA LIGA EUROPA. "Intalnim o echipa buna, dar ne asteptam ca rezultatul de maine sa ne fie favorabil. Ne pasa de starea terenului, dar stim sa ne adaptam si nu vom schimba echipa in functia de starea gazonului. Nu-l cunosc personal pe Dan Petrescu. Stiu ca are o echipa competitiva,…

- Fierbe Ardealul inaintea meciului de joi dintre CFR Cluj si FC Sevilla, din 16-mile de finala din Europa League.Echipa antrenata de Dan Petrescu are nevoie de un stadion arhiplin si de o seara in care fotbalistii CFR-ului sa joace cu inima.Inaintea partidei, balanta este inclinata catre iberici, insa…

- Dan Petrescu inca nu știe daca va ramane la CFR Cluj și in 2020, dar se gandește deja la ce mișcari sa faca echipa campioana, care o va intalni pe Sevilla in primavara europeana. „Poți sa-mi dai 25 de milioane de euro acum, pentru transferuri, ca sa trecem de Sevilla in primavara. Sa fim serioși, realiști.…

- Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, a vorbit despre șansele ardelenilor in meciul cu Sevilla, din Europa League. Tehnicianul este conștient ca spaniolii au prima șansa la calificarea in faza urmatoare și va fi foarte greu ca formația lui sa faca fața.Petrescu apreciaza ca este nevoie…

- Marius Lacatuș (55 de ani), tehnician liber de contract, l-a caracterizat pe Dan Petrescu (51 de ani), antrenorul lui CFR Cluj. „Mai sarea calul și spunea ca Astana e favorita, dar nu trebuie neglijate rezultatele pe care le-a avut in Europa. Cand juca, nu era așa. Era mai liniștit”, a spus Lacatuș,…

- Spaniolul Jesus Fernandez, portarul echipei CFR Cluj, a oferit un interviu pentru presa din țara sa, despre meciul pe care ardelenii il vor juca in 16-imile Europa League, contra celor de la Sevilla, anunța MEDIAFAX.Citește și: Presedintele Iohannis: `Mai este foarte puțin timp` Fernandez…

- George Țucudean (28 de ani) va reveni la antrenamentele celor de la CFR Cluj in aceasta iarna, susține antrenorul Dan Petrescu. Țucudean a luat o pauza de lunga durata in aceasta vara, dupa meciul pierdut de CFR Cluj in preliminariile Ligii Campionilor cu Slavia Praga, scor 0-1. Golgeterul campioanei…