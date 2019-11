Dan Petrescu: Am contract aici şi nimeni nu m-a căutat de la federaţie Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca nu a fost contactat intr-un an de nimeni de la FRF pentru postul de selectioner potrivit news.ro “De obicei in viata ai ce meriti. Dar bine ca mai avem o sansa. Cel care antreneaza echipa nationala trebuie sa fie doar la echipa natiionala. Cei de acolo trebuie sa decida ce e bine pentru fotbalul romanesc. Eu am contract aici si nimeni nu m-a cautat de la federatie in un an de zile”, a spus Petrescu. El a precizat ca nu are oferte dela alte cluburi: “Nu m-a sunat nimeni de la nicio echipa… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

