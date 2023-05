Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat miercuri seara, dupa eliminarea din Cupa Romaniei, ca jucatorii sai se resimt dupa un sezon intens si ca ii pare rau ca nu a folosit 7-8 fotbalisti noi fata de meciul cu Farul. "A existat o singura echipa, asta e realitatea. Jucatorii de la meciul…

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat miercuri seara, dupa eliminarea din Cupa Romaniei, ca jucatorii sai se resimt dupa un sezon intens si ca ii pare rau ca nu a folosit 7-8 fotbalisti noi fata de meciul cu Farul, scrie news.ro.”A existat o singura echipa, asta e realitatea. Jucatorii…

- MM Stoica, managerul de la FCSB, este sigur ca roș-albaștrii vor caștiga cu Rapid și nu se teme de atmosfera din Giulești. Rapid - FCSB are loc duminica, de la 20:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Orange Sport 1, Prima Sport 1 și Digi Sport 1 Derby-ul dintre Rapid și FCSB se anunța…

- Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, a prefațat meciul cu Sepsi și s-a plans de componența lotului pe care il are la dispoziție. CFR Cluj - Sepsi, in etapa #4 din play-off, are loc sambata, de la ora 19:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și teevizat pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport…

- Dan Petrescu s-a aratat nemulțumit, din nou, de arbitrajul din partida remizata de CFR in Gruia, de duminica seara, in derby-ul incheiat la egalitate, scor 1-1, cu bucureștenii de la FCSB.Petrescu a criticat atat arbitrajul, cat și felul in care fotbaliștii sai au format zidul la lovitura libera executata…

- Duminica seara, la Craiova, Dan Petrescu a bifat meciul cu numarul 700 din cariera sa de antrenor, insa nu s-a putut bucura. Antrenorul a avut o reacție vehementa la adresa jucatorilor de pe banca de rezerve.A fost meciul cu numarul 213 de pe banca CFR-ului, din totalul de 700.Dan Petrescu și-a distrus…

- Jose Mourinho (60 de ani), antrenorul portughez al celor de la AS Roma, a fost amendat cu suma de 10.000 de euro și suspendat doua meciuri de campionat, in urma acuzațiilor grave aduse la adresa arbitrului de rezerva, la finalul partidei pierdute de formația din capitala Italiei, scor 1-2, pe terenul…

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat joi seara, dupa meciul cu Lazio, scor 0-0, ca nu are ce sa le reproseze jucatorilor sai si ca formatia clujeana nu a avut noroc. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…