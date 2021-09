Stiri pe aceeasi tema

- „Nu candidez pentru nicio funcție la acest congres al PNL, deși organizația pe care o conduc, PNL Giurgiu, a obținut cel mai bun rezultat la alegerile parlamentare din 2020 - 47%, aproape dublul mediei naționale. Este și cazul colegului meu, Ilie Bolojan, care conduce cea mai puternica organizație PNL…

- Liderul de grup al deputaților USR-PLUS, Ionuț Moșteanu, l-a acuzat pe premierul liberal Florin Cițu ca, in calitate de șef al Guvernului, a facut demersuri legislative pentru a permite accesul la Romexpo al celor 5.000 de delegați liberali , la Congresul din 25 septembrie, la care se va alege noul…

- Dacian Cioloș a reușit sa se poziționeze primul in urma scrutinului intern al USR PLUS, dar fara a depași 50% din sufragii. Astfel, el va intra intr-un al doilea tur alaturi de Dan Barna. USR PLUS a desfașurat un scrutin fara precedent, dand posibilitatea tuturor membrilor sa voteze. Aproape 33 de mii…

- Cu 5 zile inaintea alegerilor noului lider PNL, președintele liberal Ludovic Orban a spus la Realitatea Plus ca „unii președinți de filiale solicita fotografierea nu numai a buletinului de vot cu Cițu incercuit, ci și a Carții de Identitate”, iar Alina Gorghiu, vicepreședinte al Senatului și susținator…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a subliniat, sambata, la Satu Mare, unde si-a prezentat motiunea "Forta Dreptei", pe baza careia candideaza pentru un nou mandat la sefia partidului, ca performanta guvernamentala va influenta rezultatele "mai bune" sau "mai rele" ale formatiunii liberale. "Partidul…

- Alpiniștii Laura Mareș și Justin Ionescu au cucerit doua varfuri de peste 8.000 de metri, in Himalaya. Laura Mareș devine astfel prima femeie din Romania care urca la o asemenea altitudine. Laura Mareș a devenit prima femeie din Romania care urca pe un varf de peste 8.000 de metri. Iustin Ionescu e…

- Filialele conduse de Ilie Bolojan (Bihor), Iulian Dumitrescu (Prahova), Dan Motreanu (Giurgiu) si Bogdan Hutuca (Constanta) se situeaza in primele 7 organizatii PNL dupa numarul de delegati care vor vota la Congresul din septembrie, potrivit datelor obtinute de News.ro. Cei patru lideri inca nu si-au…

