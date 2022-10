Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost condamnat la opt ani si sase luni de inchisoare, dupa ce Tribunalul Neamt a admis acordul de recunoastere a vinovatiei incheiat de acesta cu procurorii DIICOT intr-un dosar in care este acuzat ca a luat parte la acordarea de concedii medicale fictive, aducand un prejudiciu de peste…

- Peste 150 milioane de euro sunt alocati in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pentru reducerea riscului de infectii nosocomiale in spitalele publice, a informat Ministerul Sanatatii, care a publicat vineri Ghidul beneficiarului pentru obtinerea acestor fonduri.Este vorba despre investitia…

- Patronul FCSB-ului, Gigi Becali, s-a aratat ca vicecampioana Romaniei s-a calificat in grupele Conference League, mai ales datorita sumelor de bani care vor intra in conturile clubului. Odata cu accederea in grupe, fiecare echipa va primi 2,94 milioane de euro! In grupe, fiecare victorie este remunerate…

- Ministrul Alexandru Rafila a semnat un contract pentru consultanța, de 21 de milioane de euro, cu Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), organizație din al carei Consiliu Executiv a facut parte pana in anul 2021. „In luna mai, pe șest, ca hoțul, cel care se viseaza președintele Romaniei, fost șef la…

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a declarat ca "tendința istorica ireversibila" de revenire a Taiwanului la China "nu poate fi schimbata" și ca vizita președintelui Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi, la Taipei a fost "o farsa completa".

- Fostul șef al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, medicul Lucian Duța a fost condamnat, definitiv, de Curtea de Apel București la șase ani de inchisoare cu executare pentru primirea unei mite de șase milioane de euro de catre acesta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Supraimpozitarea muncii part-time a mai fost introdusa in Romania, dar a fost desființata, acum cațiva ani, de aceleași partide care acum au reintrodus-o, pe motiv ca efectele au fost negative, potrivit lui Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților Fiscali (CCF) și și tax partner la SoterandPartners.

- Numarul de infectari cu virusul SARS-CoV-2 va creste pana la mijlocul lunii august, potrivit estimarilor facute de Ministerul Sanatatii, a declarat, marti, ministrul Alexandru Rafila, care a subliniat ca, in aceasta perioada, sistemul sanitar trebuie sa fie pregatit, mai ales in zona de ambulatoriu,…