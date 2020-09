Stiri pe aceeasi tema

- Dan Diaconu a demisionat, astazi, din funcția de președinte al PNL Timișoara, a anunțat purtatorul de cuvant al partidului. Demisia omului promovat de Nicolae Robu vine la cateva ore dupa ce conducerea centrala a partidului a decis dizolvarea Biroului Permanent Județean al PNL Timiș. ”Au fost poate…

- Nicolae Robu nu mai este șeful PNL Timiș, dupa ce l-a anunțat pe Ludovic Orban, liderul liberalilor, prin SMS, ca iși da demisia, avand in vedere pierderea alegerilor pentru Primaria Timișoara, au declarat surse politice, pentru Digi24.ro.

- Senatorul PSD de Neamț, Emilia Arcan, a demisionat, vineri, din partid, dupa aproape 20 de ani in care a activat in aceasta formațiune, scrie Hotnews. Senatorul PSD de Neamț Emilia Arcan a anunțat, vineri, ca demisioneaza din PSD, dupa aproape doua decenii ani de apartenența la aceasta formațiune politica.…

- Am primit la redacție un comunicat din partea senatorului Emilia Arcan, care anunța demisia din PSD Neamț, in urma unor neințelegeri cu președintele Ionel Arsene. Textul comunicatului este lamuritor intr-o prima faza. „O spun cu toata sinceritatea ca sunt mahnita și nu ma gandeam ca lucrurile vor ajunge…