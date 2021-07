Stiri pe aceeasi tema

- Aterizarea forțata a elicopterului, aparținand forțelor armate americane, in Piața Charles de Gaulle din Capitala i-a determinat pe polițiștii rutieri sa blocheze rapid traficul rutier pentru a evita...

- Aterizarea forțata a elicopterului militar in Piața Charles de Gaulle din Capitala ar fi putut s fie o adevarata tragedie, dar doi polițiști cu prezența de spirit au impiedicat o astfel de posibilitate. Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne au explicat acțiunea agenților și i-au felicitat intr-o…

- Un echipaj de Politie Rutiera a fost, joi, prima masina in intersectia unde un elicopter militar a trebuit sa aterizeze de urgenta. Agentii si-au dat seama ca ceva nu este in regula, pentru ca zbura prea jos, si au oprit circulatia, alertandu-si colegii. Trei masini au fost avariate de stalpii de iluminat…

- Politistii de la Rutiera au intervenit foarte prompt la fata locului pentru a bloca traficul, astfel incat sa faciliteze aterizarea elicopterului apartinand fortelor americane, a declarat, joi, purtatorul de cuvant al Brigazii Rutiere, Claudiu Costea. "Daca nu ar fi facut lucru acesta,…

- In momentul incidentului, Raluca Turcan se afla la semafor. ”Felicitari forțelor MAI care astazi au gestionat in timp real o situație dificila care putea duce la o catastrofa. Am fost martora momentului cand personalul MAI a degajat piața Charles de Gaulles intr-un mod prompt și profesionist. Felicitari…