- Noi transe de vaccin anti-COVID-19 sosesc in Romania România va primi astazi cea mai mare transa de pâna acum de vaccin produs de Pfizer-BioNTech pâna acum, peste 725.000 de doze. Acesta este cel mai folosit ser anti-COVID la noi în tara si preferatul populatiei. Pâna…

- Aproape 400.000 de romani s-au vaccinat pana acum cu vaccinul anti-Covid produs de firma AstraZeneca, iar niciunul dintre aceștia nu a suferit pana acum tromboze, a spus coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul militar Valeriu Gheorghița, intr-o intervenție telefonica la Jurnalul de Seara de la…

- Chiar daca mai multe state au decis sa spuspende imunizarea cu serul AstraZeneca, Romania a hotarat sa continue vaccinarea anti-Covid-19 cu acest ser. Iata care este motivul pentru care autoritațile romane au luat aceasta decizie și care sunt țarile care au stopat imunizarea cu AstraZeneca.

- Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) urmeaza sa hotarasca joi, 11 martie, daca permite utilizarea in UE a vaccinului impotriva COVID-19 dezvoltat de Johnson & Johnson, cel care se administreaza intr-o singura doza, potrivit Dpa, citata de Mediafax.Vaccinul dezvoltat de compania americana Johnson…

- In contextul in care s-a constatat o reticența sporita in randul populației germane fata de vaccinarea cu serul produs de AstraZeneca, premierul Bavariei, Markus Soder, considera ca este nevoie de o alta abordare. Premierul bavarez Markus Soder se declara foarte ingrijorat de reticența sporita in randul…

- Vaccinarea impotriva COVID-19 cu serul produs de AstraZeneca incepe luni, in Romania, la persoane cu varsta intre 18 si 55 de ani. Peste 142.000 de oameni s-au programat deja pentru a fi imunizate cu acest vaccin, in cele 180 de cabinete de vaccinare deschise special in acest scop. Intervalul recomandat…

- Președintele Comitetului Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghița, va susține obișnuita conferința de presa saptamanala la Palatul Victoria, la ora 14:30, live pe libertatea.ro. Primele teme de discuție care vor fi abordate la intalnirea cu presa…