- Vicepremierul Dan Barna a declarat luni ca isi doreste ca „toate vocile care conteaza in societate” sa fie prezente in campania privind vaccinarea anti-COVID-19, dupa o discuție de aproximativ trei ore cu Patriarhul Bisericii Ortodoxe.

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a respins ipoteza lansata luni de vicepremierul Dan Barna, care a propus un protocol pentru Biserica Ortodoxa Romana, pentru susținerea campaniei de vaccinare anti-COVID. „Nu ne implicam in propaganda pentru vaccinare care este atat de diversa și controversata”…

- Premierul Florin Cîțu a comentat într-o nota ironica inițiativa vicepremierul Dan Barna, care a spus ca este momentul ca Guvernul sa discute foarte clar cu Biserica Ortodoxa Româna pentru a se implica în campania de vaccinare, devenita inactiva în România. "Foarte…

