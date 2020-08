Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna a anuntat printr-un mesaj publicat pe Facebook ca USR si PLUS au fuzionat. "In urma cu puțin timp Congresul USR a aprobat fuziunea cu PLUS.Am fost impreuna de la inceput, am fost puternici in alianța, unirea este un pas firesc.Este ceea ce și-au dorit membrii…

- Alianta USR PLUS anunta ca a strans 100.000 de semnaturi online pentru sustinerea candidatilor sai la alegerile locale. "100.000 de semnaturi online reprezinta un pas imens pentru democratie, dar si pentru digitalizare, un capitol la care Romania are mult de recuperat. Vom continua sa strangem semnaturi…