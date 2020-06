Parlamentarii USR "foarte probabil&" vor susține prelungirea starii de alerta cu înca 30 de zile, a afirmat miercuri la RFI Dan Barna, care s-a întrebat însa "de ce o sala de spectacole, care are cumva aceleași caracteristici cu o biserica, ramâne în continuare închisa&". Liderul USR afirma ca poziționarea unor partide fața de sanatatea populației &"s-a dus într-o zona de politicianism inutil&".

"Am spus în mod constant ca aveam nevoie de date și de informații pentru a vedea necesitatea starii de alerta. Din pacate, nu am primit…