- Dan Barna acuza blatul intre cele doua partide, insa Reareș bogdan, prim-vicepreședinte PNL ține sa infirme acuzațiile. „Nu știu cum voi reuși sa conving ca nu exista niciun fel de blat intre PNL și PSD”.Liderul USR, Dan Barna, a atacat din nou PNL, sambata dupa-amiaza, la Digi24, spunand ca cele mai…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan ar putea fi candidatul partidului la alegerilor locale pentru Primaria Municipiului București. „Noi trebuie sa dam o soluție pentru București. Eu voi fi intotdeauna pompierul de serviciu acolo unde mi se cere, in orice loc din Romania sau din afara, dar cred foarte…

- Liderul PLUS Dacian Ciolos afirma ca, daca vor fi alegeri in doua tururi la primarii, solutia este ca partidele de dreapta sa prezinte candidati separati, iar cel care intra in turul doi sa fie sustinut de ceilalti, insa daca va exista un singur tur, atunci va trebui ca partidele de dreapta sa prezinte…

- Liderii USR si PLUS, Dan Barna si Dacian Ciolos, s-au intalnit, vineri, cu premierul Ludovic Orban, Barna precizand ca i-a transmis prim-ministrului ca alianta asteapta de la Guvern sa aduca la indeplinirea prevederile din acordul politic semnat, scrie Agerpres. „Intalnirea a fost prevazuta de o saptamana.…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, are vineri dimineata o întâlnire cu presedintele USR, Dan Barna, si cu presedintele PLUS, Dacian Ciolos, potrivit unor surse politice.Întâlnirea nu va avea loc la Guvern.Marti, Ludovic Orban a avut o întâlnire,…

- Ludovic Orban s-a intalnit si marti, la Parlament, cu Dan Barna. Discutiile au vizat proiectul de buget, alegerile locale, reprezentarea diasporei in legislativ. "Am discutat pur si simplu niste chestiuni generale de principiu, vom avea si in cadrul aliantei, spre sfarsitul saptamanii, o intalnire…

- Ludovic Orban a afirmat, marți, ca a discutat cu Dan Barna despre alegerile locale, însa e prea devreme pentru a aborda subiectul referitor la un candidat unic al partidelor de dreapta pentru acest scrutin electoral, scrie Mediafax.„Am stabilit un mod de coordonare a acțiunilor la…

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan a votat sambata la Madrid. El a precizat ca a votat pentru o Romanie normala si i-a invitat pe romani la urne.Citește și: Gabriela Firea acuza un 'atentat la siguranța naționala', dupa declarațiile lui Ludovic Orban: 'Este foarte periculos ce s-a intamplat!'…