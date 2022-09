Dan Balan lanseaza single-ul Printre culori, prima melodie cu versuri in limba romana din ultimii 14 ani

Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul Flavia Boghiu a anunțat, astazi, ca inca 200 de copii vor merge la creșa incepand cu data de 1 septembrie, dupa ce serviciul public ,,Creșa Brașov” a obținut acordul Inspectoratului Școlar Județean pentru a crește numarul de locuri din grupele de copii de la aceste creșe. In cursul zilei…

- Noul Cod Electoral, aprobat in prima lectura de Parlament, prevede tiparirea buletinelor de vot doar in limba romana, in rusa fiind tiparite doar materialele electorale informative. Vicepresedintele Comisiei Electorale Centrale a mentionat in timpul emisiunii „Rezoomat cu Ileana Pirgaru” ca buletinul…

- Limba romana i-a cucerit pe italieni, asa ca tot mai multi aleg sa o studieze la universitatile din Peninsula. Una dintre cele mai cunoscute catedre se afla la Padova, acolo unde a filmat Alberta Forgiarini, corespondentul TVR in Italia.

- Ministerul Educatiei a publicat baremul de evaluare si notare a lucrarilor elevilor la proba de Limba si literatura romana de la examenul de Bacalaureat 2022. Pe baza acestui barem profesorii vor nota lucrarile elevilor.

- Examenul de limba romana la Bacalaureat 2022 a inceput, luni, la ora 9.00, dupa ce toți elevii au primit subiectele. Aceștia au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea tuturor cerințelor. Libertatea publica subiectele care au picat la prima proba a Bacalaureatului 2022, iar in cursul zilei un profesor…

- A inceput Evaluarea Naționala 2022 la clasa a VIII-a. Iar elevii care au intrat in salile de examen, marți, 14 iunie, pentru a da proba scrisa la limba și literatura romana au primit subiectele, avand la dispoziție doua ore pentru a redacta raspunsurile. Conform datelor transmise de Ministerul Educației,…

- Peste 155.800 de absolventi ai clasei a VIII-a s-au inscris pentru a sustine examenul de capacitate. Evaluarea Nationala 2022 incepe astazi, 14 iunie, cu prima proba, cea la Limba si literatura romana.

- Primaria Carei a virat din bugetul local suma de 70 de mii de lei pentru Rally Raid, eveniment automobilistic Baja Satu Mare ca etapa din ,,Campionatul National de Rally Raid al Romaniei, etapa in Campionatul National Maghiar de Rally Raid si va conta in Central Europe Zone (CEZ),,. Organizatorii nu…