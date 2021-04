Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorii parasesc mai greu bancile tehnice ale echipelor timisorene. Dupa Cosmin Petruescu, „intors” la Ripensia dupa ce a absentat cu „U” Cluj, a venit randul lui Dan Alexa sa revina asupra deciziei de a renunta la functia de „principal” la ASU Politehnica. „Chirurgul” a fost convins de reprezentantii…

- Csikszereda - FC U Craiova se joaca azi, de la 16:30, in debutul etapei a 3-a din playoff-ul Ligii a 2-a. Diferența dintre cele doua grupari este de șase puncte! Craiova și Rapid s-au desprins in fruntea ierarhiei din playoff-ul Ligii a 2-a, iar dupa primele doua etape cele doua grupari au pus patru…

- CFR Cluj a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa Dinamo, in etapa a XXIX-a a Ligii I, penultima a sezonului regulat. Dinamovistii Paul Anton si Florin Bejan au fost eliminati in minutele 31, respectiv 37. Dupa acest succes, clujenii s-au apropiat la un punct de liderul FCSB,…

- ASU Politehnica si Ripensia Timisoara si-au aflat programul din partea a doua a sezonului Ligii 2. Daca pentru alb-violeti vor urma lupte crancene de play-off (un start abrupt cu doua deplasari), ros-galbenii se vor duela pentru evitarea emotiilor pe final de sezon, in play out. ASU Poli merge la Calarasi…

- Dan Alexa, antrenorul lui ASU Poli, nu e mulțumit deloc de prestația echipei sale din meciul cu Concordia Chiajna (0-2), chiar daca in final timișorenii s-au calificat in play-off-ul Ligii 2. Astazi a avut loc ultima etapa a sezonului regulat din Liga 2, in care 11 echipe aveau șanse la play-off. ...

- Alb-violetii au duminica ultimul examen din prima parte a campionatului. Politehnica isi propune un rezultat pozitiv la Chiajna, in duelul cu Concordia, pentru a nu depinde de rezultatele de pe alte stadioane. Calculele pentru play-off au ramas complexe si dupa penultima runda a Ligii a 2-a, cea in…

- Au mai ramas doar doua etape din sezonul regular al Ligii 2. Lucrurile nu sunt insa deloc clare in lupta pentru ocuparea celor sase pozitii care duc in play-off. Nu mai putin de 11 echipe mai spera la acest obiectiv. Desi se afla momentan pe locul 1, ASU Politehnica nu are nici ea asigurata prezenta…

- ASU Politehnica a facut azi un pas important spre play-off-ul Ligii 2. Alb-violetii au trecut la limita de Metaloglobus Bucuresti, scor 1-0, prin golul marcat devreme de Stejpan Plazonja. Dupa acest succes elevii lui Dan Alexa au egalat, cel putin temporar, liderul FCU Craiova. Jucatorii lui ASU Poli…