Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 7 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Jibou, alaturi de jandarmii Plutonului nr. 2 Jandarmi Jibou au desfașurat o acțiune, pentru prevenirea si combaterea absenteismului școlar, a faptelor comise cu violența, a furturilor, a abaterilor de la regimul rutier, pentru combaterea…

- 184.512 din 08.12.2023 ACTIUNILE POLITISTILOR PENTRU SIGURANTA CETATEANULUI Politistii braileni actioneaza, permanent, in municipiu si judet, in mod activ si implicat in misiuni preventive de depistare a factorilor criminogeni care pot pune in pericol siguranta noastra si a comunitatii Ieri, 7 decembrie…

- In cadrul unei conferințe tematice care va avea loc pe 29 noiembrie, la Targu Mureș, specialiști din domeniul medical și social vor discuta despre identificarea și gestionarea abuzului de medicamente, recunoașterea riscurilor asociate și modalitați de intervenție pentru prevenirea consumului de droguri.…

- La data de 28 octombrie 2023, in intervalul orar 22:00 2:00, politistii municipiului Lugoj au actionat pentru prevenirea si combaterea unor actiuni de risc si mentinerea unui climat de ordine si siguranta publica, precum si pentru prevenirea si combaterea consumului de alcool si droguri la volan.La…

- La data de 20 octombrie 2023, politistii din cadrul Serviciilor Rutiere Constanta si Tulcea, precum si din cadrul formatiunilor rutiere au desfasurat o actiune pentru prevenirea si combaterea incalcarilor normelor legale privind viteza de deplasare si efectuarea depasirilor in trafic. La data de 20…

- La data de 6 octombrie 2023, Serviciul de Ordine Publica din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba a organizat o acțiune pentru prevenirea și combaterea taierilor ilegale de arbori precum și a faptelor ilegale asociate din exploatarea, circulația, depozitarea, prelucrarea primara și comercializarea…

- Politistii din Onesti in actiune La data de 15 16 septembrie a.c., politistii de ordine publica si rutiera din cadrul Politiei Municipiului Onesti au desfasurat o actiune in municipiu pentru prevenirea si combaterea infractiunilor stradale, mentinerea unui climat de ordine si siguranta publica si prevenirea…

- In perioada 15 16 septembrie 2023, politistii din cadrul Politiei municipiului Constanta au desfasurat o actiune pentru prevenirea si combaterea traficului si consumului de droguri sau alte substante interzise. In perioada 15 16 septembrie 2023, politistii din cadrul Politiei municipiului Constanta…