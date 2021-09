Stiri pe aceeasi tema

- Doctorița de familie acuzata ca a eliberat adeverințe false de vaccinare, dar și soțul acesteia, au fost reținuți pentru 24 de polițiștii din Dambovița. Potrivit IPJ Dambovița, polițiștii au dispus masura reținerii pentru 24 de ore fața de o femeie, medic de familie și de soțul acesteia, informeaza…

- Cei doi medici din Cluj, de 26 și 41 de ani, care au eliberat adeverințe de vaccinare false au fost puși sub control judiciar pentru 60 de zile. Este vorba despre o tanara doctorița, de 26 de ani, care lucra la centrul de vaccinare din Ocna Mureș, județul Alba, și un medic de 41 de ani din Cluj-Napoca,…