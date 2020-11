Stiri pe aceeasi tema

- "Romania sa aiba in vedere atat restructurare de cheltuieli, cat si venituri fiscale/bugetare in crestere", a declarat presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu. Acesta este de parere ca tara noastra trebuie sa inceapa corectia macroeconomica in 2021, care trebuie sa fie graduala, sa…

- Romania trebuie sa inceapa corectia macroeconomica in 2021, care trebuie sa fie graduala, sa acopere 3-4 ani si sa aiba in vedere atat restructurare de cheltuieli, cat si venituri fiscale/bugetare in crestere, a declarat, joi, presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu. "Romania a pornit lupta contra…

- Romania trebuie sa inceapa corectia macroeconomica in 2021, care trebuie sa fie graduala, sa acopere 3-4 ani si sa aiba in vedere atat restructurare de cheltuieli, cat si venituri fiscale/bugetare in crestere, a declarat, joi, presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu. "Romania a pornit…

- In Romania, absenta activitatii fizice in randul populatiei este una dintre cauzele mortalitatii crescute in randul pacientilor cu COVID-19, sustine medicul si conferentiarul universitar Bogdan-Alexandru Hagiu, de la Facultatea de Educatie Fizica si Sport a Universitatii “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi,…

- In Romania, absenta activitatii fizice in randul populatiei este una dintre cauzele mortalitatii crescute in randul pacientilor cu COVID-19, sustine medicul si conferentiarul universitar Bogdan-Alexandru Hagiu, de la Facultatea de Educatie Fizica si Sport a Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din…

- "Nu știe stanga de dreapta?!" Vineri, 6 noiembrie 2020, Poliția Locala Focșani suna direct pe numarul de mobil al tatalui meu, pentru a confirma prezența la domiciliu (carantina DSP). Tragedie provocata de Covid. O mama de doar 36 de ani din Titu a fost rapusa de noul coronavirus…

- Autor: Publicat: 23 Octombrie, 2016 - 18:34 Stelian ȚURLEA Un ghid (aproape) incorect politic S-a scris și se scrie enorm despre schimbarile climatice, un subiect fierbinte in ultimii ani. Profesorul Constantin Cranganu adauga șirului lung de titluri pe cel de fața, pornind de la cele mai recente studii.…

- Candidez pentru Parlamentul României la Vrancea, alaturi de eroii care l-au eliminat pe baronul roșu Oprisan de la conducerea județului, Ion Ștefan și Catalin Toma. Ma întorc acasa în Moldova pentru a deschide Vrancea și Moldova pentru investiții și dezvoltare. Candidez la Vrancea…