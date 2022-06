Dagny a lansat single-ul Brightsider Dagny a lansat single-ul “Brightsider”. Vara artistei va fi plina de apariții in festivaluri norvegiene și de o serie de spectacole la Londra, Berlin și Amsterdam. „Brightsider” urmeaza lansarea albumului de debut al lui Dagny, “Strangers / Lovers”, din 2020 și a single-ului ei in colaborare din 2021 cu Astrid S, „Pretty”. Dagny descrie modul in care ea insași, printr-o perioada de mici impulsuri noi și stimuli externi, a simțit nevoia de a crea un spațiu in care viseaza și așteapta cu nerabdare tot ce are de oferit viața. Dagny a continuat spunand: „Unul dintre punctele mele forte și cele mai… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

