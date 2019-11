Dacian Ciolos: Dupa 2-3 ani de stat in strada, oamenii au inteles ca votul conteaza. E modul prin care se pot schimba lucrurile

Liderul PLUS, europarlamentarul Dacian Ciolos, a votat la Brasov, pentru ca "Romania sa mearga definitiv pe calea democratiei, a cinstei si a competentei", subliniind ca scrutinul prezidential este o noua "forma de reunificare a Romaniei - cea din interior cu cea din exterior".



Dacian Ciolos a votat la Liceul de Muzica din Brasov, localitate in care are un birou de europarlamentar.



"Am votat pentru ca Romania sa mearga definitiv pe calea democratiei, a cinstei si a competentei, pentru ca oamenii de bun simt sa poata sa isi construiasca aici un trai, fara sa fie nevoiti sa plece,…