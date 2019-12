Dacian Cioloş, despre modificările din statutul PLUS: Va fi respins traseismul politic şi va exista funcţia de preşedinte executiv ”In primul rand, au fost intarite masurile care asigura integritatea in cadrul PLUS, prin introducerea in statut atat a unor prevederi referitoare la respingerea traseismului ori a oportunismului politic, precum si prin prevederea unui set extins de incompatibilitati intre functiile ocupate in cadrul partidului si cele ocupate in stat. Doar un exemplu: presedintele unei filiale locale sau judetene PLUS nu va putea fi simultan primar, presedinte al consiliului judetean, parlamentar sau ministru. Este modul in care ne asiguram ca membrii PLUS isi vor dedica intreaga pricepere functiei pe care… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

