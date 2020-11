DACIA ne pregătește o SURPRIZĂ enormă! La Mioveni Al doilea SUV al marcii Dacia, cel care va inlocui Lodgy in familia de modele, va fi fabricat la Mioveni, alaturi de Duster și Sandero Stepway. Situație revoltatoare la Piatra Neamț! Rudele celor morți in incendiu trebuie sa scoata bani din buzunar Dacia Grand Duster, așa cum a fost denumit la un moment dat al doilea SUV al marcii Dacia, va completa producția uzinei din Mioveni Argeș. Schimbarile anunțate anterior de reprezentanții Dacia in privința fabricii prevedeau mutarea lui Sandero in Maroc și utilizarea spațiului de producție pentru alte modele. Apel disperat catre romani. Ludovic… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- ​Dacia Spring, primul model electric al marcii, are o autonomie medie de 225 km, dar în condiții de frig extrem sau de condus la viteza maxima autonomie ar putea scadea sub 150 km, au spus reprezentanții Groupe Renault, într-o discuție cu presa din România. Spring va fi produs în…

- Fabricarea modelului Dacia Sandero, cel mai vandut automobil Dacia, se muta integral in Maroc, la fabricile din Tanger și Casablanca, au confirmat reprezentanții Renault, potrivit Profit.ro. La Mioveni se vor asambla și „alte modele” alaturi de Dacia Duster și Sandero Stepway.

- Fabrica Dacia de la Mioveni, Argeș, va ramane fara modelul Sandero, care va fi asamblat exclusiv in Maroc, in Tanger și Casablanca, incepand cu a treia generație, in timp ce in Romania va fi produs doar Sandero Stepway, alaturi de Duster. In 2012 producatorul auto francez lansa in productie in Maroc…

- Mark Suss, manager in cadrul Renault si responsabil cu marca Dacia, a declarat acum jurnalistilor francezi de la L"Argus ca modelul Sandero isi va schimba mixul de productie in cele trei uzine in care sunt fabricate automobilele Dacia in acest moment. Fabrica Dacia de la Mioveni, Arges, va ramane fara…

