Dacia lansează versiunea Stepway a berlinei Logan Dacia lanseaza pe piața locala versiunea Stepway a Logan sedan, prețurile fiind între 10.250 și 12.150 euro, în funcție de motorizare. Versiunile Stepway au debutat pe Sandero, în 2009, iar în 2017 a fost lansat și Logan MCV Stepway.



Logan sedan Stepway poate fi comandat din 14 noiembrie în trei versiuni de motorizare: una pe benzina TCe 90 și doua diesel: Blue dCi 75 și Blue dCi 95.



Prețul este de 10.250 euro pentru varianta cu motorul TCe 90 și de 12.150 euro pentru varianta Blue dCi 95. Varianta Blue dCi 75 costa de la 11.350 euro. Singura culoare… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

