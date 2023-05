Dacia a rechemat în service mai multe mașini. Modelul care are probleme: „Sunați la reprezentanța cea mai apropiată” Mai mulți proprietari de Dacia au fost anunțați, de curand, ca trebuie sa se prezinte la service. Șoferii au fost inștiințați pe mail despre o posibila defecțiune a mașinii. Iata ce model intampina problema. Romanii care l-au achiziționat sunt extrem de nemulțumiți și au luat cu asalt un grup al companiei! Posibila defecțiune la un model Dacia! Celebrul producator roman de automobile a transmis, recent, mai multor proprietari ai modelului Spring sa contacteze un reparator autorizat electric Dacia din Romania pentru a verifica preventiv unitatea de incarcare a vehiculului. De asemenea, șoferii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Mai mulți proprietari de Dacia Spring au primit mailuri prin care sunt sfatuiți sa contacteze un reparator autorizat electric Dacia din Romania pentru a verifica preventiv unitatea de incarcare a mașinii.

