Dacia a lansat seria limitată Duster Extreme, cea mai echipată versiune a modelului FOTO Producatorul auto Dacia a anunțat oficial lansarea unui produs limitat pe piața auto din Romania. In 2022, romanii vor putea beneficia de Duster Extreme, cea mai echipata versiunea a modelului fabricat la Mioveni. Luni, 10 ianuarie, Dacia a anuntat oficial lansarea pe piata auto din Romania a seriei limitate Duster Extreme. „Beneficiind de un look exclusiv, noua serie limitata ofera in standard toate echipamentele disponibile pe versiunea superioara de echipare ‘Prestige’, la care se adauga dotari precum functia maini libere, camera multiview sau avertizorul pentru unghi mort. La interior, Seria… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Constructorul auto Dacia anunta ca lanseaza pe piata din Romania seria limitata Duster Extreme, cea mai echipata versiune a SUV-ului fabricat la Mioveni, iar preturile pornesc de la 21.900 euro, cu TVA inclusa. ”Dacia lanseaza pe piata din Romania Seria Limitata Duster Extreme, cea mai echipata…

- Dacia lanseaza pe piata din Romania Seria Limitata Duster Extreme, cea mai echipata versiune a SUV-ului fabricat la Mioveni. Beneficiind de un look exclusiv, noua serie limitata ofera in standard toate echipamentele disponibile pe versiunea superioara de echipare „Prestige”, la care se adauga dotari…

- Producatorul auto Dacia a anuntat, luni, lansarea pe piata din Romania a serie limitate Duster Extreme, cea mai echipata versiune a modelului fabricat la Mioveni, conform Agerpres. "Beneficiind de un look exclusiv, noua serie limitata ofera in standard toate echipamentele disponibile pe versiunea…

- Dacia a anunțat lansarea în România a unei ediții limitate de Duster care se numește Extreme și este cea mai echipata versiune a SUV-ului produs la Mioveni. Aceasta serie va inaugura o noua culoare de caroserie în gama Dacia, un gri cu denumirea comerciala Grey Urban. Disponibila în…

- 100.000 de masini noi a vandut constructorul de automobile Dacia in 2021 persoanelor fizice din Franta, devansand pentru prima oara atat Renault, cat si Peugeot, potrivit postului de stiri francez BFM Tv, citat de Televiziunea Romana. Mai exact, Dacia figureaza cu 99.698 de unitati vandute,…

- Dacia a vandut in 2021 aproape 100.000 de mașini noi persoanelor fizice din Franța, depașind pentru prima data atat Renault, cat și Peugeot, relateaza BFM Business . Anul acesta, Dacia a vandut francezilor mai multe mașini noi decat orice alt producator. O premiera pentru marca romaneasca, care din…

- In 2021, Dacia a vandut in Franța aproape 100.000 de mașini noi clienților particulari, depașind pentru prima data atat Renault, cat și Peugeot, scrie BFM Business, citat de Mediafax. Dacia este liderul vanzarilor catre particulari in acest an, cu 99.698 de vehicule vandute pana la 20 decembrie, potrivit…

- In 2021, Dacia a vandut in Franța aproape 100.000 de mașini noi clienților particulari, depașind pentru prima data atat Renault, cat și Peugeot, scrie BFM Business. Dacia este liderul vanzarilor catre particulari in acest an, cu 99.698 de vehicule vandute pana la 20 decembrie, potrivit cifrelor…