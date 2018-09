Stiri pe aceeasi tema

- Toti soferii romani trebuie sa stie asta: Reduceri masive la masinile Dacia! Cum obtii o masina cu un simplu click! Soferii interesati de modele Dacia au din a doua jumatate a lunii august la dispozitie o platforma online prin intermediul careia pot comanda orice autovehicul aflat in stoc. Aceasta idee…

- Eugen Hutul, seful Serviciului Furturi de Autovehicule: „Mi s-a reclamat acum doua saptamani furtul acestui auto, BMW X6. A fost recuperat dupa doua zile”. Este doar unul dintre sutele de cazuri care ajung anual la politistii specializati in prinderea hotilor de masini. In primele 6 luni, peste 600…

- Pentru toți cei care ne-au solicitat lamuriri cu privire la restituirea banilor achitați pentru taxele auto (unii nici nu mai știu daca și cat au platit la inmatricularea mașinilor), prezentam azi o scurta istorie asupra modului cum au evoluat taxele auto, de la inființare și pana la finele anului 2017.…

- Aflat in aceeași curte cu Opel West si BMW Grup West Premium, pe Calea Clujului, nr. 300, noul showroom PREMIUM USED CARS ofera automobile rulate premium, cu garanție, finanțare și asigurare, din stoc sau la comanda. Noul showroom este construit la cele mai inalte standarde, beneficiind de…

- Din cauza ploii din aceasta dupa-amiaza, pe bulevardul Dacia, intersecție cu Cuza Voda s-a acumulat apa, iar traficul in zona este afectat din cauza strazilor inundate.Conducatorii auto circula din ce in ce mai greu din cauza creșterii constante a nivelului de apa.

- Soferii din mediul urban spun ca masina personala are un rol important in petrecerea timpului cu familia, iar romanii se bazeaza din ce in ce mai mult pe masinile personale pentru activitatile in familie, potrivit studiului. Totodata, 70% dintre familii asculta muzica sau isi fac planuri de…

- Dacia a lansat in Marea Britanie noua generatie Duster cu volan pe partea dreapta, la o distanta de aproximativ sase luni dupa lansarea versiunii cu volan pe stanga, anunta Profit.ro. Masina este mai ieftina ...

- Furtuna din Iași de sambata seara a adus șuvoaie de apa pe strazile orașului. Un adevarat rau s-a creat pe o strada din Iași, iar apa se scurge la vale in torente. Imaginile sunt de-a dreptul spectaculoase. Imaginile cu furtuna din Iași de sambata seara au fost realizate pe strada Arcului din municipiu,…