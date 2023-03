Stiri pe aceeasi tema

- La data de 16 martie a.c., polițiștii Sectiei 7 Politie Rurala Brusturoasa, insotiti de lucratori silvici, au pus in executare doua mandate de perchezitie domiciliara, emise de Judecatoria Moinesti. La imobilul unui barbat de 60 de ani, din comuna Asau si unul de 48 de ani, din comuna Ghimes-Faget,…

- Astazi a fost emis Ordinul de constatare a incetarii mandatului de primar pentru Luminița-Adriana Temea, primarul comunei Horgești. Aceasta a fost acuzata de catre un consilier local USR de incompatibilitate, deoarece in perioada decembrie 2016-martie 2017 a participat la trei ședințe in Consiliul de…

- Joi pe 2 martie in comuna Tritenii de Jos a avut loc o acțiune cu stația mobila a Direcției Județene de Evidența a Persoanelor. Practic cei care au dorit sa-și schimbe buletinele au avut ocazia sa faca acest lucru chiar la ei in comuna fara deplasari suplimentare in alte localitați. Angajatii DJEP Cluj,…

- Patru locuințe protejate pentru persoane cu dizabilitați au fost date in folosința in satul Chetriș. Acestea completeaza rețeaua de astfel de așezaminte din județ, construite in Moinești, Targu Ocna și Racaciuni. 24 persoane cu dizabilitați, care au fost instituționalizate in CRRN Racaciuni, vor beneficia,…

- In intervalul 17-20 februarie a.c., pompierii militari au raspuns unui numar de 67 solicitari primite pe Numarul Unic pentru Apeluri de Urgența 112. Astfel, salvatorii din cadrul subunitaților de intervenție din județ au intervenit in 50 de cazuri pentru acordarea ajutorului medical de…

- Momente de panica intr-o comuna din județul Bacau. Un individ a devenit spaima locuitorilor, dupa ce, in doar cateva ore, a spart o locuința, a incendiat o camera, a amenințat cu un cuțit o vanzatoare și a intrat inarmat cu o arma alba in sediul primariei, informeaza Antena3. Totul a inceput luni seara…

- La data de 15 ianuarie a.c., in jurul orei 18:00, polițiștii Sectiei 8 Poliție Rurala Buhoci, au depistat in trafic, un barbat de 62 de ani, din comuna Ungureni, in timp ce conducea un autoturism, pe DJ 252 F, in interiorul localitatii, cu o alcoolemie de 1,10 mg/l alcool pur in aerul expirat. Conducatorul…

- Direcția Publica de Evidența a Persoanelor a Municipiului Bacau informeaza cetațenii din Municipiul Bacau și din comunele arondate (Faraoani, Gioseni, Hemeius, Horgesti, Letea Veche, Luizi Calugara, Magura, Nicolae Balcescu, Parincea, Sarata, Saucesti și Ungureni ) ca, in conformitate…