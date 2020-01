Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul General ALDE și candidatul partidului la primaria Sectorului 5, Valentin Voicu, il acuza pe primarul PSD, Daniel Florea, ca se pregatește de campanie electorala pe banii de investiții ale unitaților de invațamant, intrucat "contractele de furnizare" ale firmei Economat reprezinta un…

- Sunt acuzațiile candidatului ALDE la Primaria Sectorului 5, Voicu Ioan Valentin. El susține intr-o postare pe pagina sa de Facebook ca administrația locala risipește banii pe tot felul de lucruri cu care momește electoratul, de data aceasta pixuri de firma pentru profesori. ”Daca nu ați aflat…

- Primarul din Targu Mureș, Dorin Florea, propune introducerea unor anchete sociale obligatorii pentru cuplurile care vor sa aiba copii, in care sa se țina cont de situația financiara și de educație. Celor care nu indeplinesc criteriile, statul ar trebui sa le ia copilul, crede edilul.

- Unitatile scolare din comuna Darmanesti au beneficiat si anul acesta de investitii importante pentru modernizare. Primarul din Darmanesti, Danut Chidovet, a declarat ca inca de la preluarea acestei functii o prioritate a sa a constituit-o asigurarea celor mai bune conditii in scolile si gradinitele…

- Primaria Sectorului 5 a scos la licitație unul dintre cele mai mari contracte – cadru din istoria administrației locale din Romania, cu valoarea maxima de 952 de milioane de lei, transmite G4Media.Potrivit documentelor de pe site-ul de achiziții publice, durata contractului este de 4 ani, ceea ce inseamna…

- Podul Dragalina este deschis circulației de la finele lunii septembrie, iar podul Eroilor de la inceputul lunii noiembrie. Cu toate acestea, muncitorii mai au de lucru la trotuare, piste de biciclete pe sub cele doua poduri și balustrade. Primarul este optimist și promite ca șantierele se…

- Lucrarile sunt in toi in comuna Malu Mare in aceasta toamna. Se lucreaza la podețe și șanțuri, in cadrul proiectului de asfaltare a 6,2 kilometri de drum, s-a deschis șantierul pentru noua gradinița și, de curand, au inceput lucrarile la noul miniteren de sport. Vestea cea mare este, insa, ca a fost…

- Primarul orașului Zarnești, Alexandru Igrișan, a anunțat ca, la aceasta ora, se fac demersuri pentru construcția unei creșe, cu o capacitate de 50 de copii. „In acest moment analizam toate posibilitațile de finanțare, sa vedem daca putem obține fonduri europene. Daca acest lucru nu este posibil, avand…