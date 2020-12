Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a cucerit platformele de streaming cu piesa U got me, Hagen Feetly tocmai a lansat, de curand, Calling. Piesa este un mix intre muzica electronica si dance, care ne duce intr-un road trip de vara. Chiar daca vremea incepe sa nu mai țina cu noi, un playlist potrivit, care sa inceapa cu aceasta…

- Britney Spears a lansat prin surprindere miercuri un cantec inedit, intitulat "Swimming In the Stars", pentru a sarbatori alaturi de fani implinirea varstei de 39 de ani, relateaza EFE. Piesa face parte din sesiunea de inregistrari a ultimului sau album, "Glory" din 2016, care insa nu…

- Fiul cel mic al lui Leo Iorga, Paul, a lansat, la un an de la disparitia tatalui sau, piesa omagiu "Singur in noapte", realizata impreuna cu Zhao. "Azi a trecut un an de cand tata nu mai e printre noi, insa sunt sigur ca, de acolo de unde e, e mandru de piesa noastra", a scris tanarul…

- Cantareata americana Cher a lansat piesa „Happiness Is a Thing Called Joe”, duminica, la un concert in sprijinul candidatului democrat la alegerile prezidentiale, poitrivit news.ro.Citește și: DOSAR BREAKING - Cum era sa RATEZE DNA flagrantul PREMIERA in cazul polițistului care ar fi cerut 1,1 milioane…

- Andra a lansat astazi piesa ”Barcelona”, pe care le-o dedica din plin fanilor sai. La cateva ore de la lansare, piesa are aproximativ 20.000 de vizualizari pe YouTube. Andra, mesaj pentru toți romanii in noua piesa, lansata chiar azi Cu aceata ocazie, Andra a transmis și un mesaj pe contul ei de Instagram.…

- Tiesto, DJ-ul legendar al muzicii dance, revine cu un super single care se numește “The Business”, lansat cu Atlantic Records. Videoclipul a fost regizat de Christian Breslauer, iar personajul principal din video este Casey Frey, un comediant cunoscut. Videoclipul a fost lansat dupa un concert live…

- Lidia Buble a vorbit, in versurile sale, despre dezamagire, despre certuri și despre faptul ca partenerii nu mai au uneori puterea sa puna, in continuare, virgula și aleg sa puna punct. Mai mult, pe contul ei de Instagram, in momentul in care și-a anunțat fanii ca melodia a fost lansata, Lidia Buble…

- Prima artista care a reușit sa egaleze performanța celebrei Whitney Houston este nimeni alta decat Taylor Swift, dupa ce albumul ei „Folklore” a petrecut a sasea saptamana, consecutiv, pe primul loc in Billboard 200.