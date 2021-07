Dacă cineva îşi imaginează că vom primi bani prin PNRR, fără să facem reforme, se înşală amarnic A aparut in presa „to do list”, prin care Romania se angajeaza sa faca reforme pentru a primi bani prin PNRR. Cum vad ca nimeni nu mai pomeneste de acel document, revin asupra lui. Sper ca nu-si imagineaza nimeni ca cei de la CE se joaca cu documentele. 14 tari au primit deja aprobarea pentru PNRR, nu si Romania. Sa nu uitam ca Romania se afla in procedura de deficit excesiv, si a ajuns cu datoria publica la 50% din PIB. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

