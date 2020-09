Pandemia n-a venit singura, a venit cu o sumedenie de teorii ale conspirației, care au și reușit sa-i scoata in strada pe adepți in mai multe țari, in Germania, in Italia, in Croația și la noi. Una dintre teoriile cu priza la publicul conspiraționist este cipul introdus prin vaccinul anti-COVID pus pe seama lui Bill Gates. A dat apa la moara experimentul lui Elon Musk cu porcul. Cercetatorul Cristian Presura a explicat ce este de fapt acest “cyberporc” care a inflamat conspiraționiștii anti-COVID din toata lumea.