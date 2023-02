Stiri pe aceeasi tema

- ONU actioneaza pentru a-si spori asistenta umanitara catre zonele din nord-vestul Siriei, controlate de rebeli, atat pe la frontiera cu Turcia, cat si dinspre regiunile siriene aflate in mainile actorilor rivali, pe unde este de asteptat sa patrunda echipamente medicale si alimente imediat ce se…

- Bilantul cutremurului devastator care a lovit Turcia si Siria se ridica acum la cel putin 20.451 de morti, potrivit autoritatilor, ceea ce-l face, din acest punct de vedere, un dezastru mai grav decat cel din 2011 din Japonia, relateaza CNN. In Turcia, bilantul victimelor a crescut la 17.134 de morti,…

- Salvatorii au continuat sa scoata victime in viața de sub daramaturi și in Siria, lovita de cutremure. Insa problemele par a fi mai mari decat in Turcia. In cursa contra cronometru pentru gasirea supravietuitorilor, salvatorii din nord-vestul Siriei care se confrunta cu lipsa echipamentelor lanseaza…

- Cutremurul cu magnitudinea de 7,8 pe scara Richter, care a zguduit luni sud-estul Turciei si nordul Siriei vecine, a ucis peste 12.000 de persoane in total, potrivit unui nou bilant furnizat de oficiali si salvatori, relateaza AFP. In zonele din Siria controlate de guvern au fost ucise 1.262 de persoane…

- Cel putin 6.326 de persoane din Turcia si Siria au murit in urma cutremurului cu magnitudinea de 7,8 care a lovit luni regiunea, potrivit celor mai recente bilanturi, citate de CNN. Marti, bilantul victimelor a urcat la 4.544 de morti in Turcia, unde 10 provincii au fost afectate, potrivit Agentiei…

- Doua seisme puternice au zguduit luni, 6 februarie, Turcia. Primul cutremur de 7,8 grade pe scara Richter a avut loc la ora 04:17 dimineața, la adancimea de 17,9 de kilometri, in partea de sud a țarii, in provincia Gaziantep . Al doilea seism, de 7,5 grade s-a produs la o distanța de circa 100 de kilometri…

- O ruta umanitara vitala din Turcia catre zonele controlate de rebeli, din Siria, va ramane deschisa inca sase luni, dupa un vot unanim pe aceasta tema in cadrul Consiliului de Securitate al ONU. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…