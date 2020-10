CUTREMUR resimțit într-o zonă neobișnuită a României In ziua de 18 octombrie 2020, la ora 11:08:10, s-a produs in Muntenia, Ialomița, un cutremur slab cu magnitudinea 3.0, la adancimea de 15km, anunța Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 80km E de Bucuresti, 93km SE de Ploiesti, 103km SV de Braila, 120km NE de Ruse, 122km SV de Galati, 131km V de Constanta, 165km SE de Brasov, 166km NV de Varna, 178km E de Pitesti, 220km S de Bacau. Citește și: Atenționare de ultima ora! Cum a fost rasturnata declarația lui Raed Arafat . Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

