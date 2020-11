Cutremur la granita Romaniei inainte de miezul noptii. La trei kilometri adancime

Stiri pe aceeasi tema

- Cutremur in judetul Mehedinti Zona seismica Banat.Un cutremur atipic a fost inregistrat in aceasta noapte in Romania, judetul Mehedinti, Zona seismica Banat. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului cutremurul, de magnitudine 2.0, a fost inregistrat la ora 01.01,…

- Un cutremur cu magnitudine 2,3 s-a produs, astazi, la granița cu Serbia, in judetul Mehedinți. Seismul s-a produs la ora 18.30 , la adancimea de 13 kilometri, anunța Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 121 km…

- Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anunțat ca ieri, 8 noiembrie, in Romania s-a inregistrat un nou cutremur. In ultima perioada au avut loc mai multe seisme de intensitate mica. Un cutremur cu magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richter a avut duminica in judetul…

- Potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare și pentru Fizica Pamantului (INCDPF), un cutremur cu magnitudinea de 2,1 pe scara Richter a fost inregistrat vineri dimineața, in Dambovița. Conform informațiilor, seismul s-a produs la ora 9:14, in zona seismica Fagaraș-Campulung, la adancimea…

- Cutremur de magnitudine 3.4 in judetul BuzauUn cutremur cu magnitudinea 3.4 a fost inregistrat de seismografele Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului la ora 03.25 ora locala a Romaniei , in judetul Buzau. Seismul a fost localizat la 143 kilometri adancime la coordonatele…

- Seismul a fost caracterizat de specialisti drept unul mediuUn cutremur cu magnitudinea 4.0 a fost inregistrat in aceasta noapte, la ora 23:21:43 ora locala a Romaniei , in judetul Buzau, la adancimea de 123 km.Seismul caracterizat drept mediu de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica…

- Cutremur major in Alaska cu cateva minute inainte de ora 00.00 Ora Romaniei.Un cutremur cu magnitudinea de 7.5 a fost inregistrat la 23.54 Ora Romaniei 12.54 Ora locala in sudul regiunii seismice Alaska.Seismul a fost localizat la coordonatele 54.74 N ; 159.84 V la 40 de kilometri adancime.Epicentrul…

- Un nou cutremur a lovit țara noastra in noaptea de marți spre miercuri! Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc intr-o zona neobișnuita! Ce magnitudine a avut?​