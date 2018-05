Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP a inregistrat un nou cutremur in aceasta dimineata, la ora 04:57. Potrivit seismologilor, seismul s a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Buzau si a avut magnitudinea de 2.5 pe scara Richter, la adancimea de 123km.Cutremurul…

- CUTREMUR in Romania. Seismul s-a inregistrat la ora 14.44, in zona Vrancea-Buzau. Un alt cutremur, cu magnitudinea de 3,9 grade pe scara Richter, a avut loc joi, la ora 03.45, in Marea Neagra, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul…

- Cutremur cu magnitudinea 5 pe scara Richter, produs in zona Vranceade: Laura Buciu Un cutremur cu magnitudinea 5 pe scara Richter s-a produs, miercuri seara, in zona seismica Vrancea, la o adancime de 144 de kilometri, potrivit Institutului National de Fizica Pamantului. Institutul National de Cercetare…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite:In ziua de 25/04/2018 la ora 20:15:47(ora Romaniei) s-a produs in Romania un cutremur cu magnitudinea 5 pe scara Richter, la adancimea de 144.738km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor…

- Un cutremur cu magnititudea de 2.8 pe scara Richter a avut loc la ora 02:40:16 in judetul Vrancea. Sesimul a fost la o adancime de 90km. La scurt timp, un alt cutremur a avut loc in judetul Buzau. Sesimul de 2 pe scara Richter a fost la ora 16:06:05 si s-a inregistrat la o adancime de 55km.…

- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP) a revizuit in scadere la 4,4 pe scara Richter magnitudinea cutremului inregistrat miercuri la pranz, la ora 12:24, in judetul Vrancea, zona seismica Vrancea. Si adancimea la care s-a produs seismul a fost revizuita in scadere…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 grade pe scara Richter s-a produs in Romania in jurul orei 00:57, in zona seismica Vrancea. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 02/03/2018 la ora 00:57:39(ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea,…

- Cutremurul s-a produs la o adancime de 3 kilometri, mai arata reprezentantii Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Vineri seara, la ora 22.22 un alt cutremur tot de 2,7 pe Richter s-a produs in zona județului Buzau. Seismul s-a produs, de aceasta data, la…