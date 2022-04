In ziua de 24.04.2022, la ora 10:41:45 (ora Romaniei), s-a produs in TRANSILVANIA, CLUJ un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.5, la adancimea de 5km, a transmis Institutul pentru Fizica Pamantului .Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 60km N de Cluj-Napoca, 148km E de Oradea, 166km N de Sibiu, 169km E de Debrecen, 192km SV de Chernivtsi, 193km S de Ivano-Frankivsk, 226km NV de Brasov, 228km NE de Arad, 246km V de Bacau, 247km E de Miskolc.